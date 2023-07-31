Video Yaşam Ayı saldırılarından bıkan muhtar çareyi kamera kurmakta buldu | Video
Ayı saldırılarından bıkan muhtar çareyi kamera kurmakta buldu | Video

Ayı saldırılarından bıkan muhtar çareyi kamera kurmakta buldu | Video

31.07.2023 | 11:20

Trabzon’un Tonya ilçesi ile Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi arasında kalan bin 600 rakımlı Damlıköy köyünün başı ayı saldırıları ile derde girince köy muhtarı Muhammet Gültepe, çareyi harekete duyarlı kamera sistemi kurmakta buldu. Muhtarlık girişine yerleştirilen kamera hareketlenen bir cisim gördüğünde sireni çalıştırıyor ve çıkan sesle birlikte ayı uzaklaştırılıyor.

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Konuyla ilgili bilgi veren Damlıköy muhtarı Muhammet Gültepe, "Her geçen gün çoğalan ayı saldırılarından artık bıktık. Bizlere verdiği zararı karşılamakta zorlanıyoruz. Kışın ayı çalışıyor yazın biz çalışıyoruz ayının kırıp döktüklerini onarmakla geçiyor ömrümüz" dedi. Köylerinin bin 500 metrenin üzerinde bir rakıma sahip olduğunu belirten Gültepe "Bizim burasına kışın çok kar yağmasının nedeninden dolayı ayıların saldırısına uğruyoruz. Biz de boş durmuyoruz teknolojiyi kullanarak bu ayılara önlem almaya çalışıyoruz. Muhtarlığın girişine taktırdığımız kamera hareket sensörlü. Cisimlere duyarlı olan kamera insanları ve hayvanları gördüğü zaman siren sesi çıkartıyor. Kameranın görmüş olduğu cisimlerin karşısında alarm ötmesiyle beraber ayılar ve hayvanlar buradan kaçıyorlar. Ayı saldırılarını teknoloji sayesinde püskürtüyoruz. Kış şartlarımız çok ağır olması nedeniyle buralarda kar kış çok oluyor. Damlıköy yaylamızda ibadet yapmak için bulunan camimize de ayı girdi. Köy camisinin camlarını ve bu köydeki bütün evlerin camlarını kırdı burası 180 hanelik bir köy bu 180 hanenin 80 ile 90 hanesine girerek evlere zarar veriyor. Biz de bu tip teknolojik çalışmalardan yaralanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Damlıköy muhtarı Muhammet Gültepe muhtarlık olarak kendi köylüleriyle beraber bir araya gelerek aç kalan ayıların karınlarını doyurmak için çalışma yaptıklarını da belirterek "Epeyce yem yiyecek alarak ormanın muhtelif yerlerine bıraktık. Gittikçe artmaya başladılar zarar vermeleri çoğaldı. Tabi vatandaşlarımızın maddi duru iyi olmadığından ayıların artarak evlerine zarar vermesinden kurtulmak için muhtarlık olarak bizden ve yardım talep ediyorlar. Bizde ilgili yerlere buradan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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