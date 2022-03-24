Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
Gaziantep'te 364 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi | Video 24.03.2022 | 10:09
02:37
14:05
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Mart Perşembe 2022 atv izle! | Video 24.03.2022 | 11:15
00:31
04:40
Müdür yardımcısına okulda veli saldırısı kamerada | Video 24.03.2022 | 10:38
10:29
00:23
Şelale gibi akan karın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 24.03.2022 | 10:36
01:08
SON DAKİKA! Sanayi sitesindeki patlama anı kamerada | Video 24.03.2022 | 10:21
01:12
Köpeği kurtarmak için d-100'de trafiği durdurdular | Video 24.03.2022 | 10:08
04:32
SON DAKİKA! Diyarbakır'da Sanayi Sitesi'nde patlama! Yaralılar var | Video 24.03.2022 | 10:12
01:41
05:59
01:48
01:25
Evinde yüz yüze geldiği hırsızların peşinden koştu | Video 24.03.2022 | 10:02
02:16
Ayıyla böyle göz göze geldiler... Uludağ'da ayı paniği kamerada | Video 24.03.2022 | 09:57
02:12
Son Dakika: Diyarbakır sanayi sitesinde patlama! Yaralılar var | Video 24.03.2022 | 09:59
01:37
Kars’ta kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi | Video 24.03.2022 | 09:36
00:45
Artvin’de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü | Video 24.03.2022 | 09:33
05:29
450 vatandaşın hayatını kararttılar: 13 milyon vurgun yaptılar | Video 24.03.2022 | 09:18
02:24
Caddebostan'da kaza ile biten yarış kamerada | Video 24.03.2022 | 09:18
Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da 5 arkadaş otelden dışarıya çıkacakları esnada çöp konteynırında, yemek arayan ayı tarafından kovalandılar. Bu anlar otelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bu anlar otelin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Ayıyı karşısında gören ve panikle kaçarken yere düşen Barkın Kaya, ''Biz arkadaşlarımızla her zaman kullandığımız güzergahtan gidecektik. Çöp konteynırlarının orada birden ayıyı gördük. Bir anlık panikle kaçışmaya başladık. O panikle ben yere düştüm. Sonra hemen toparlandım. Neyse ki ayı bize saldırmadı, bu konuda şanslıyız. Ayı yukarıya doğru kaçtı. Büyük ihtimalle açtı o yüzden çöp konteynerlerinin oradaydı. Biz de şaşkınız, hava zaten sisliydi. O havada çıkacağını hiç tahmin bile etmedik'' dedi.