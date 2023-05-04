Video Yaşam Aylar önce kurşunlanan oto galeride, bu sefer de lüks otomobiller alev alev yandı | Video
Aylar önce kurşunlanan oto galeride, bu sefer de lüks otomobiller alev alev yandı | Video

Aylar önce kurşunlanan oto galeride, bu sefer de lüks otomobiller alev alev yandı | Video

04.05.2023 | 08:27

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir oto galerinin önünde bulunan park halindeki lüks otomobiller alev alev yandı. Öte yandan oto galerinin birkaç ay önce kurşunladığı, dükkan sahibi ve yanındaki bir kişinin ise yaralandığı ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Körfez Mahallesi D-130 Kara Yolu'nda bulunan oto galerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki Maserati, Jaguar, Porshe marka lüks otomobillerde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken otomobiller alev topuna döndü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kontrol altına alınırken, ekipler soğutma işlemi gerçekleştirildi.

Üç otomobil kullanılamaz hale gelirken, BMW marka başka bir otomobilde ise yangın dolayısıyla maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, 5 ay önce oto galeriye silahlı saldırı düzenlendiği, dükkan sahibi M.E. ve yanında bulunan B.D.'nin saldırı sonucu yaralandığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aylar önce kurşunlanan oto galeride, bu sefer de lüks otomobiller alev alev yandı | Video 04:02
Aylar önce kurşunlanan oto galeride, bu sefer de lüks otomobiller alev alev yandı | Video 04.05.2023 | 08:27
Kartal’da mobilya atölyesi alev alev yandı | Video 04:21
Kartal’da mobilya atölyesi alev alev yandı | Video 04.05.2023 | 08:17
Eceabat açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video 01:43
Eceabat açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video 04.05.2023 | 08:17
Demir kapıya çarpan ticari araç ikiye bölündü, 2 ölü, 1 yaralı | Video 01:22
Demir kapıya çarpan ticari araç ikiye bölündü, 2 ölü, 1 yaralı | Video 04.05.2023 | 08:17
Boğa matadoru metrelerce havaya fırlattı | Video 00:38
Boğa matadoru metrelerce havaya fırlattı | Video 04.05.2023 | 00:55
Rus dağcılar Süphan Dağı’na zirve yapmadan dönmek zorunda kaldı | Video 03:26
Rus dağcılar Süphan Dağı’na zirve yapmadan dönmek zorunda kaldı | Video 03.05.2023 | 19:09
Cinnet getiren cani anne, 2 aylık bebeğini 6’ncı kattan atarak öldürdü | Video 01:10
Cinnet getiren cani anne, 2 aylık bebeğini 6'ncı kattan atarak öldürdü | Video 03.05.2023 | 15:58
Iğdır’da oluşan hortum korkuya neden oldu | Video 00:16
Iğdır'da oluşan hortum korkuya neden oldu | Video 03.05.2023 | 15:58
2 gündür haber alınamayan kadının cansız bedeni elbise dolabından çıktı | Video 01:20
2 gündür haber alınamayan kadının cansız bedeni elbise dolabından çıktı | Video 03.05.2023 | 15:58
Antalya’da bıçaklı kadın mahalleliyi canından bezdirdi | Video 01:27
Antalya'da bıçaklı kadın mahalleliyi canından bezdirdi | Video 03.05.2023 | 15:58
Arnavutköy’de servis aracı kazaya karıştı: 9 yaralı | Video 04:01
Arnavutköy’de servis aracı kazaya karıştı: 9 yaralı | Video 03.05.2023 | 15:26
HDP’liler kahvehanedekilere saldırdı! O anlar kamerada | Video 00:32
HDP’liler kahvehanedekilere saldırdı! O anlar kamerada | Video 03.05.2023 | 15:08
Aysel teyzenin hayali gerçek oldu | Video 01:07
Aysel teyzenin hayali gerçek oldu | Video 03.05.2023 | 15:08
2 kişiyi öldürüp intihar etmeye çalışan şahıs böyle yakalandı | Video 02:29
2 kişiyi öldürüp intihar etmeye çalışan şahıs böyle yakalandı | Video 03.05.2023 | 14:36
Kiraya verdiği evine 6 yıl sonra girdi, gördüğü manzara dehşete düşürdü | Video 06:28
Kiraya verdiği evine 6 yıl sonra girdi, gördüğü manzara dehşete düşürdü | Video 03.05.2023 | 14:04
İstanbul Havalimanı 200 milyonuncu yolcusunu ağırladı | Video 04:44
İstanbul Havalimanı 200 milyonuncu yolcusunu ağırladı | Video 03.05.2023 | 13:56
Manavgat’ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 02:09
Manavgat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 03.05.2023 | 13:48
Muğla’da yolcu midibüsünün kamyona çarptığı kaza kamerada: 4’ü ağır 34 yaralı | Video 07:04
Muğla’da yolcu midibüsünün kamyona çarptığı kaza kamerada: 4’ü ağır 34 yaralı | Video 03.05.2023 | 13:45
Esenyurt’ta lokantayı basan kadın ortalığı birbirine kattı | Video 02:38
Esenyurt'ta lokantayı basan kadın ortalığı birbirine kattı | Video 03.05.2023 | 13:48
Pendik’te 2 araç çarpıştı: 1’i bebek 4 yaralı | Video 02:07
Pendik'te 2 araç çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı | Video 03.05.2023 | 13:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA