Aylar önce kurşunlanan oto galeride, bu sefer de lüks otomobiller alev alev yandı | Video
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir oto galerinin önünde bulunan park halindeki lüks otomobiller alev alev yandı. Öte yandan oto galerinin birkaç ay önce kurşunladığı, dükkan sahibi ve yanındaki bir kişinin ise yaralandığı ortaya çıktı.
Üç otomobil kullanılamaz hale gelirken, BMW marka başka bir otomobilde ise yangın dolayısıyla maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan, 5 ay önce oto galeriye silahlı saldırı düzenlendiği, dükkan sahibi M.E. ve yanında bulunan B.D.'nin saldırı sonucu yaralandığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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