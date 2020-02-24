Video Yaşam Aynadaki yansımasından korkan hırsız iş yerini saniyeler içinde terk etti | Video

Aynadaki yansımasından korkan hırsız iş yerini saniyeler içinde terk etti | Video

Aynadaki yansımasından korkan hırsız iş yerini saniyeler içinde terk etti | Video
24.02.2020 | 18:19

Antalya’da penceresinden girdiği atış poligonunda, maket askeri ve aynada kendisini görünce panikleyen şüpheli 6 saniyede iş yerinden kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, başlarında kapişon ve yüzlerinde maske bulunan 2 şüpheli 9 Şubat Pazar günü sabahın erken saatlerinde iş yerine geldi. Çevrede bir süre araştırma yapan iki şüpheliden biri gözcülük yaptı, diğeri pencere camını kırıp içeri girdi. Giriş bölümündeki raftaki eşyalara doğru ilerleyen şüpheli aynada kendini görünce paniğe kapıldı. Karşısında miğferli, hücum yelekli başında gözlük bulunan maket askeri gören şüpheli hızla iş yerini terketti.

Başlarında kapişon bulunan iki şüphelinin kaçma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin iş yerine gelmesi, birinin gözcülük yapması diğerinin içeri girmesi yansıdı. İçeri giren şüphelinin aynada kendini görünce panikleyip dışarı çıkması, iki şüphelinin hızla bölgeden uzaklaştığı anlar görüldü.

"6 SANİYEDE KAÇTI"
Antalya Atış Poligonu Lara Müdürü Süleyman Sönmez, olayın 9 Şubat tarihinde sabah saatlerinde olduğunu hatırlattı.
İş yerinden gelen alarmla uyandıklarını dile getiren Sönmez, " Dükkanı açtığımızda pencere camlarından birinin kırık olduğunu gördük. Polise haber verdik. Güvenlik kamerasından olayı incelediğimizde hırsızların poligona pencereden girdiğini, aynada kendisini ve asker maketini gördükten sonra 6-7 saniye içinde kaçtığını farkettik. İki kişi geliyorlar ama biri içeri giriyor. Üst düzey bir güvenliğimiz var. Buraya neden girdiklerini anlayamadık ve umduklarını bulamadılar." diye konuştu.
Maket askerin kurtarıcıları olduğunu dile getiren Sönmez,"İçeriden bir şey alamadılar. 6-7 saniye gibi bir olay. Aynada kendini görünce can havliyle dışarı kaçıyor." dedi.

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