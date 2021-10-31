Video Yaşam Aynı aileden 15 günde koronavirüsten 4'üncü ölüm!
Aynı aileden 15 günde koronavirüsten 4'üncü ölüm!

Aynı aileden 15 günde koronavirüsten 4'üncü ölüm!

31.10.2021 | 15:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eyüpsultan’da ’Kaykay’ yarışması düzenlendi | Video 05:43
Eyüpsultan'da 'Kaykay' yarışması düzenlendi | Video 31.10.2021 | 15:38
Pazar esnafı vatandaşları market yerine semt pazarlarından alışverişe çağırdı 03:46
Pazar esnafı vatandaşları market yerine semt pazarlarından alışverişe çağırdı 31.10.2021 | 15:30
Aynı aileden 15 günde koronavirüsten 4’üncü ölüm! 03:30
Aynı aileden 15 günde koronavirüsten 4'üncü ölüm! 31.10.2021 | 15:14
Otelde su baskınlarına karşı branda ve kum çuvallı tedbir 01:45
Otelde su baskınlarına karşı branda ve kum çuvallı tedbir 31.10.2021 | 14:57
Yollar buz pistine döndü, onlarca tır mahsur kaldı 02:37
Yollar buz pistine döndü, onlarca tır mahsur kaldı 31.10.2021 | 14:55
’Yüzen ev’de yaşamak bambaşka’ | Video 01:20
'Yüzen ev’de yaşamak bambaşka' | Video 31.10.2021 | 14:45
Silivri’de öfkeli koca dehşeti! Önce eşini vurdu, sonra intihar etti 00:16
Silivri'de öfkeli koca dehşeti! Önce eşini vurdu, sonra intihar etti 31.10.2021 | 14:43
Sahte parayla esnafı dolandırmaya çalışan kadın yakalanınca kaldırım taşıyla saldırdı | Video 00:49
Sahte parayla esnafı dolandırmaya çalışan kadın yakalanınca kaldırım taşıyla saldırdı | Video 31.10.2021 | 14:26
Sarıyer’de araç sahiplerinin korkulu rüyası far hırsızları kamerada | Video 03:31
Sarıyer'de araç sahiplerinin korkulu rüyası far hırsızları kamerada | Video 31.10.2021 | 14:26
Evlerden hırsızlık yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı 00:21
Evlerden hırsızlık yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı 31.10.2021 | 14:27
Çorum’da dernekte 2 kişinin öldüğü kavgada 6 tutuklama | Video 02:44
Çorum'da dernekte 2 kişinin öldüğü kavgada 6 tutuklama | Video 31.10.2021 | 14:26
Ortaköy’de scooter denetiminde ilginç anlar: Scooterla kova taşıdı | Video 02:43
Ortaköy'de scooter denetiminde ilginç anlar: Scooterla kova taşıdı | Video 31.10.2021 | 14:17
Denizli’de feci kaza! 15 tonluk kamyon, 8 yaşındaki kızın üzerinden böyle geçti 00:17
Denizli'de feci kaza! 15 tonluk kamyon, 8 yaşındaki kızın üzerinden böyle geçti 31.10.2021 | 14:17
Bursa’da markete torpil atan çocuk yangın çıkarttı, o anlar kamerada | Video 01:04
Bursa'da markete torpil atan çocuk yangın çıkarttı, o anlar kamerada | Video 31.10.2021 | 14:17
Bakırköy’de pazarcıların tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video 00:14
Bakırköy'de pazarcıların tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video 31.10.2021 | 14:17
Madeni paradan yaptığı yüzük parmağına sıkıştı 01:05
Madeni paradan yaptığı yüzük parmağına sıkıştı 31.10.2021 | 14:06
Bayrampaşa’da dairede çıkan yangın vatandaşları korkuttu! | Video 02:50
Bayrampaşa'da dairede çıkan yangın vatandaşları korkuttu! | Video 31.10.2021 | 14:00
Herkes çalışan sandı, iş yerini soydu 05:57
Herkes çalışan sandı, iş yerini soydu 31.10.2021 | 13:31
Kırşehir’de trajikomik olay: Otomobil kazı alanında kaldı 01:43
Kırşehir’de trajikomik olay: Otomobil kazı alanında kaldı 31.10.2021 | 13:29
Doğa harikası Sarıgöl kuraklık kurbanı oldu 05:58
Doğa harikası Sarıgöl kuraklık kurbanı oldu 31.10.2021 | 13:12

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde aşı olmayan ve koronavirüse yakalanan Yumurtaş ailesinin 15 gün içinde 4'üncü ferdi yaşamını yitirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ereğli ilçesinde emekli itfaiyeci Şükrü Yumurtaş (54), 15 Ekim'de koronavirüs tedavisi gördüğü Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynı hastalıktan tedavi gören babası Afşin Mustafa Yumurtaş (82), 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Afşin Mustafa Yumurtaş'ın eşi Nihan Yumurtaş ise 25 Ekim'de vefat etti. Nihan Yumurtaş, eşi ve oğlunun yanında toprağa verildi. Son olarak aile üyelerinden Cihat Yumurtaş da koronavirüse yakalandı. Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Cihat Yumurtaş, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Cihat Yumurtaş'ın da hastanedeki işlemlerinin ardından ailesinin yanına toprağa verileceği öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA