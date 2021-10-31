Aynı aileden 15 günde koronavirüsten 4'üncü ölüm!

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OTOMATİK OYNAT
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Otelde su baskınlarına karşı branda ve kum çuvallı tedbir 31.10.2021 | 14:57
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Yollar buz pistine döndü, onlarca tır mahsur kaldı 31.10.2021 | 14:55
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Evlerden hırsızlık yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı 31.10.2021 | 14:27
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Bursa'da markete torpil atan çocuk yangın çıkarttı, o anlar kamerada | Video 31.10.2021 | 14:17
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Madeni paradan yaptığı yüzük parmağına sıkıştı 31.10.2021 | 14:06
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Doğa harikası Sarıgöl kuraklık kurbanı oldu 31.10.2021 | 13:12
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde aşı olmayan ve koronavirüse yakalanan Yumurtaş ailesinin 15 gün içinde 4'üncü ferdi yaşamını yitirdi.
Ereğli ilçesinde emekli itfaiyeci Şükrü Yumurtaş (54), 15 Ekim'de koronavirüs tedavisi gördüğü Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynı hastalıktan tedavi gören babası Afşin Mustafa Yumurtaş (82), 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Afşin Mustafa Yumurtaş'ın eşi Nihan Yumurtaş ise 25 Ekim'de vefat etti. Nihan Yumurtaş, eşi ve oğlunun yanında toprağa verildi. Son olarak aile üyelerinden Cihat Yumurtaş da koronavirüse yakalandı. Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Cihat Yumurtaş, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Cihat Yumurtaş'ın da hastanedeki işlemlerinin ardından ailesinin yanına toprağa verileceği öğrenildi.