Video Yaşam Aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangının görüntüleri ortaya çıktı | Video

Aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangının görüntüleri ortaya çıktı | Video

Aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangının görüntüleri ortaya çıktı | Video
19.09.2021 | 08:41

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangında, baba ile 3 çocuğu hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ölen baba ve çocuklarının cenazeleri çıkartılarak morga kaldırılırken evin alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Alevlere teslim olan araç ve evden ise geriye kalan görüntüler yürekleri sızlattı.

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Olay, Sakarya'nın Bağcaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram Bekçi (37) ve ailesinin misafirliğe gittiği arkadaşlarının evinde sobanın parlaması neticesinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın sırasında evin bahçesinde bulunan hafif ticari araç da alevlere teslim oldu. Baba Bayram Bekçi (37) ile çocukları Eslem Asaf (1), Ömer Faruk (11) ve Dilara (14) alev topuna dönen evin içerisinde yanarak hayatını kaybetti. Yangından yaralı olarak kurtulan Bayram Bekçi'nin eşi Pınar Bekçi (36) ve 4 yaşındaki çocukları Eymen Bekçi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

EVİN ALEV TOPUNA DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Olay yerine gelen jandarma ve Cumhuriyet savcısı evde incelemelerde bulunmasının ardından hayatını kaybeden baba ve 3 çocuğunun cansız bedenleri otopsi incelemeleri için morga kaldırıldı. 4 kişinin hayatını kaybettiği yangında evin ve arabanın alev topuna döndüğü korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evin ve arabanın alevler arasında kalması yer alıyor.

EVDE TOPLAM 6 KİŞİ VARMIŞ
Yangın anını anlatan Musa Yıldırım isimli vatandaş, evde hayatını kaybeden 4 kişiyi kurtaramadıklarını söyleyerek, "Biz de buradaki enkazı kaldırmak için geldik. Bir tane kadın dışarı çıktı. O arada burası tamamen yanıyor. Kadın dışarı çıktı, 'Evde 4 kişi var' diye bağırıyordu. Camlardan da çıkartamadık. Evin önünde yarım otobüs vardı. O yanıyordu. Patlar diye kimse yanaşamadı. Evde toplam 6 kişi varmış. 4 kişi ölmüş diyorlar" dedi.

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