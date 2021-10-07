Aynı anda gişeye girmeye çalışınca çarpıştılar

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İZMİT'te, TEM yolu gişelerine aynı anda giriş yapmak isteyen 2 sürücünün otomobilleri çarpıştı. Araçların sıkıştığı gişe, bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, TEM yolu İzmit Batı gişelerinde meydana geldi. Gişelere aynı anda giriş yapmak isteyen ve isimleri öğrenilemeyen sürücülerin 34 GHF 88 ve 34 NL 2095 plakalı otomobilleri çarpıştı. Kaza nedeniyle 2 otomobilin sıkıştığı gişe, kısa süre araç trafiğine kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından gişe, yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.