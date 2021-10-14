Video Yaşam Aynı dükkanı 20 dakika arayla iki defa soydular | Video
Aynı dükkanı 20 dakika arayla iki defa soydular | Video

Aynı dükkanı 20 dakika arayla iki defa soydular | Video

14.10.2021 | 10:58

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Sancaktepe’de bir börekçi restoranına giren hırsızlar içeride bulunan televizyonu sökerek götürdü. 20 dakika sonra restorana tekrar gelen hırsızlar bu sefer dükkanın bilgisayarını çaldı. Hırsızların aynı yerde 20 dakika arayla 2 kez rahatça soygun yapma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'de bir börekçi restoranında gerçekleşti. İddiaya göre, gece saat 02.30 sıralarında gözlerine kestirdikleri börekçiye giren hırsızlar içeride bulunan televizyonu montaj yapılmış yerinden sökerek çaldılar. Rahat tavırları ile dikkat çeken hırsızlar, 20 dakika sonra, saat 02.50 sıralarında tekrar aynı dükkana girerek bu sefer de restoranın sipariş takibi yaptığı dizüstü bilgisayarı alıp, ardından kasayı kontrol ederek olay yerinden kaçtılar. Hırsızların girdiği dükkanda alarm sisteminin çalışmaması ve hırsızların rahat tavrı dikkat çekti.

Restoranında alarm sistemi olduğunu ve çalışmadığını ifade eden işletme sahibi Avni Günaştı, "2019 yılından beri güvenlik şirketine kameralar ve alarmlar için para ödüyorum güvende olduğumu zannettiğim için. Fakat hiçbir güvenliğimizin olmadığını gördüm. Hırsızlar gayet rahat bir biçimde içeri girebiliyorlar. 2 kişinin zor kaldırabileceği büyük ekran televizyonumu alıp götürüyorlar ve aradan 20 dakika geçiyor alarmın sireni örtmediği için tekrardan geliyorlar çünkü polis gelmemiş, iş yeri sahibi gelmemiş, gelen giden yok. Aynı yerden bir diğeri yine giriyor bu sefer iş yaptığım laptopu alıyor yine elini kolunu sallayarak gidiyor." dedi.


Hırsızların, 20 dakika arayla aynı iş yerinde hırsızlık yaptığı anlar kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıslar girdikleri dükkanda duvara monte edilmiş televizyonu söküp çalıyor ve dükkandan çıkıyor. Yaklaşık 20 dakika sonra tekrar dükkana gelen şahıslar bu sefer laptopu çalıyorlar.

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