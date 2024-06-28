Video Yaşam Aynı gün iki mevsimi birden yaşadılar! Tişört ile çıktı, kar montuyla geri döndü | Video
Aynı gün iki mevsimi birden yaşadılar! Tişört ile çıktı, kar montuyla geri döndü | Video

Aynı gün iki mevsimi birden yaşadılar! Tişört ile çıktı, kar montuyla geri döndü | Video

28.06.2024 | 09:49

Uludağ'ın zirvesine çıkan dağcılar, aynı günde iki mevsimi birden yaşadı. Gece tulumlarda uyuyan dağcılar, sabah kalktıklarında üzerlerine yağan kırağıyı görünce gözlerine inanamadı. Kısa kollu yola çıkan dağcılar, zirveye çıktıklarında ise kar montlarını giymek zorunda kaldı.

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Bursa'da bir grup dağcı, Uludağ'ın zirvesinde iki mevsimi aynı gün yaşamanın keyfine vardı. Geceden yola çıkan dağcılar, sabah uyandıklarında tulumlarının üzerine yağan kırağı görünce gözlerine inanamadı. Uludağ'ın 2 bin 543 rakımlı zirvesine çıkan dağcıların kaydettikleri göller, sisler, ayıların ayak izleri ve ilginç doğa olayları izleyenleri büyüledi.

KISA KOLLU ÇIKTI, MONT İLE GERİ DÖNDÜ
İki mevsimi aynı gün yaşayan dağcılar, Haziran ayında çıktıkları zirvede üşüdü. Kısa kollu kıyafetlerle yola çıkan dağcılar, belli bir mesafeye geldiklerinde ise üzerlerine mont giymek zorunda kaldı. Heyecan dolu anlar yaşadıklarını dile getiren dağcılar, böyle bir havada ilk defa zirvenin keyfini yaşadıklarını söyledi.

MİNİK AYILARIN AYAK İZLERİ GÜLÜMSETTİ
Uludağ'da yaban hayatını da görüntüleyen dağcılar, ayların ayak izlerine de kayda almayı ihmal etmedi. Farklı noktalarda minik yavru ayıların olduğu, annelerinin ise aşağıdan beslendikten sonra yavrularını emzirmek için yukarı çıktığı kaydedildi.

ÇIĞ İLE KAPLANAN GÖL, ESKİ İHTİŞAMINA KAVUŞTU
Havaların ısınmasıyla eriyen karların Uludağ'daki krater göllerini doldurduğunu belirten dağcılar, yaşanan doğa olaylarını ise farklı günlerde çektikleri görüntülerle ortaya koydu. Buzlu Göl'ün Haziran ayının başında çığ düşmesi sonucu tamamen kapandığı görüntüleyen dağcılar, bugün çıktılarında ise karların eridiğini gölün eski ihtişamın kavuştuğunu kayda aldı.

BULUT VE SİS GÖRSEL BİR ŞÖLEN OLUŞTURDU
Hava akımının sürekli değiştiği Uludağ'ın zirvesinde, bulut ve sisin oluşturduğu görsel şölen de büyüledi. Kimi vadi, kimi dağın tepesine kimi ise büyük bir alana yayılan sis ve bulutlar izleyenleri mest etti. Ayrıca mevsimsel oluşan göletler ise dron ile kayda alındı.

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