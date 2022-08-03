Aynı günde 4 yeri soydular, 2 saat sonra yakalandılar | Video

İstanbul Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde aynı gün 4 ayrı iş yerine giren 3 hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22 yaşındaki Yusuf A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde aynı gün içerisinde 4 ayrı iş yerine giren hırsızlar dükkanlarda değerli ne varsa alabildiklerini alıp kayıplara karıştı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalama için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda hırsızların 3'ü de aynı gün içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Yusuf A'nın 11 suç kad olduğu, 23 yaşındaki Barış Ç.'nin 19 suç kaydının olduğu ve 30 yaşındaki Volkan A'nın ise 3 adet benzer suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Şüpheliler adliyeye evk edildi. Yusuf A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol ile serbest kaldı.

Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.