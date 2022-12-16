Video Yaşam Aynı köy, aynı yöntem: "Cinayete karıştınız" oyununa 80 bin lirasını kaptırdı | Video
Aynı köy, aynı yöntem:

Aynı köy, aynı yöntem: "Cinayete karıştınız" oyununa 80 bin lirasını kaptırdı | Video

16.12.2022 | 16:07

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, kendilerini polis ve jandarma olarak tanıtan şahıslar, 'Adınız cinayete karıştı' diyerek ağlarına düşürdüğü yaşlı kadının Hacca gitmek için biriktirdiği 80 bin TL'sini dolandırdı. Köyde 1 yılda aynı yöntemle ikinci dolandırıcılık vakasının yaşandığı öğrenildi.

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Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Bayat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı Bektaş Candan muhtarlıkla ilgili bazı işlemleri yapmak için ilçe merkezine gitti. Bu sırada Bektaş Candan'ın eşini telefonla arayan şahıslar, kendilerini polis ve jandarma ekibi olarak tanıttı. Hanife Candan'a, 'sen, eşin ve kocan bir cinayet olayına karıştınız. Öldürülen kadının parasını almışsınız. Onları incelememiz gerekiyor' dedi. Kendilerini jandarma ve polis memuru olarak tanıtan şahısların ağına düşen Hanife Candan, Hacca gitmek için biriktirdiği 80 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve nakit parayı, eve gelen dolandırıcıya verdi. Hanife Candan'dan para ve zinyet eşyalarını alan şahıslar, kayıplara karıştı. Hacca gitmek için biriktirdiği ziynet eşyası ve paraları şahıslara kaptıran Hanife Candan daha sonra durumu eşi Bektaş Candan'a anlattı. Dolandırıldıklarını anlayan Bektaş Candan olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelerek olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, kayıplara karışan dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

"2 SAAT İÇERİSİNDE OLAY OLUYOR"
Yaşanan olayı anlatan Hanife Candan'ın eşi Bektaş Candan, "Ben ilçe merkezine gitmiştim. Evde yoktum. Olay saat 15.00 sıralarında başlamış. Telefonla eşimi arayan şahıslar, 'kaza yapılmış. İnsanlar öldürülmüş. Suçu sizin üzerinize atmaya çalışıyorlar' demiş. Dolaylı yollarla eşimi telefonla yönlendirmiş. Diğeri de eve gelmiş. 2 saat içerisinde olay oluyor. Ben eve geldim, eşim hala telefonla konuşuyor. Telefon kapandı, bir daha açmadılar. Ben de eve gelince olayı anladım. Telefonu kapattırmamışlar, sürekli açık tutmuşlar. Olay bu şekilde gerçekleşti" dedi.

DOLANDIRICI KAMERAYA YAKALANDI
Öte yandan, dolandırıcılardan birinin köye girme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın hızlı bir şekilde yürüyerek köye girdiği ve daha sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor.

AYNI KÖYDE 1 YIL SONRA İKİNCİ DOLANDIRICILIK VAKASI YAŞANDI
Aynı köyde 9 Aralık 2021 tarihinde yaşanan olayda, köy sakinlerinden Muammer Kapan isimli yaşlı kadını telefonla arayan şahıslar, eşi Hüseyin Kapan'ın ilçede yaşlı bir kadını öldürerek altınlarını çaldığını söyleyip, jandarma kıyafetleri ile geldikleri yaşlı kadının evindeki 100 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyasını alarak kayıplara karışmıştı.

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