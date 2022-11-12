Aynı noktada 2 saat arayla 2 trafik kazası güvenlik kamerasında | Video

Antalya’nın Manavgat ilçesinde aynı noktada 2 saat arayla 2 ayrı trafik kazası meydana geldi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazalarda, şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Kazalar, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle kavşağında meydana gel. Edinilen bilgiye göre, Rus vatandaşı Igor Nuctento'nun kullandığı araç ile Selma Özdemir'in kullandığı otomobili kavşakta çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken şans eseri yaralanan olmadı.Bu kazanın üzerinden 2 saat bile geçmeden aynı noktada yeni bir kaza meydana geldi. Bu kazada da bir araca, hafif ticari araç ardından da kamyonet çarptı. Kazanın ardından kamyonet olay yerinden ayrılırken kazada kimsenin yaralanmadığı bildirildi.Kavşakta 2 saat arayla meydana gelen 2 kaza da güvenlik kameralarına yansıdı.