Aynı noktada 2 saat arayla 2 trafik kazası güvenlik kamerasında | Video

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde aynı noktada 2 saat arayla 2 ayrı trafik kazası meydana geldi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazalarda, şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.
Bu kazanın üzerinden 2 saat bile geçmeden aynı noktada yeni bir kaza meydana geldi. Bu kazada da bir araca, hafif ticari araç ardından da kamyonet çarptı. Kazanın ardından kamyonet olay yerinden ayrılırken kazada kimsenin yaralanmadığı bildirildi.
Kavşakta 2 saat arayla meydana gelen 2 kaza da güvenlik kameralarına yansıdı.