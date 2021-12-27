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OTOMATİK OYNAT
03:11
Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü | Video 27.12.2021 | 09:45
01:43
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yüzde 50'ye ulaştı | Video 27.12.2021 | 09:46
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Esenyurt'ta hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler havada yakaladı | Video 27.12.2021 | 09:46
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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 27.12.2021 | 09:10
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Denizli'de anne kız yangından son anda kurtuldu | Video 26.12.2021 | 16:08
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Araçla “MET” satıyordu! Suçüstü yakaladılar | Video 26.12.2021 | 16:05
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Mazgalı böyle çaldılar! At Arabalı hırsızlar yakalandı | Video 26.12.2021 | 13:43
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Batman'da elektrik akımına kapılan köpek telef oldu | Video 26.12.2021 | 12:02
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Deniz kenarında başlayan maraton kayak merkezinde tamamlandı | Video 26.12.2021 | 11:41
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Ansızın gelen misafir yürekleri ısıttı | Video 26.12.2021 | 11:51
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Türkiye’nin en hızlı akan nehri olan Çoruh buz tuttu | Video 26.12.2021 | 11:30
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Esenler'de sahte ilaç deposuna baskın! 1 kişi tutuklandı | Video 26.12.2021 | 10:48
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Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı | Video 26.12.2021 | 10:44
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Avcılar'da pencerede sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı | Video 26.12.2021 | 10:31
Erzincan'da öğretmen Ayşegül, evde erkek kardeşi tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.