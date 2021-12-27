Video Yaşam Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü | Video
Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü | Video

Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü | Video

27.12.2021 | 09:45

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Erzincan'da öğretmen Ayşegül, evde erkek kardeşi tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

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