Ayşenur Parlak hayatını kaybetmişti! Eşi Savaş Parlak’tan duygu dolu sözler: "Bir an önce kavuşuruz" | Video

Fenomen Ayşenur Parlak, 12 yaşından beri kanserle savaştı. Meme kanserini atlattıktan sonra doktorların 'imkansız' demesine rağmen hamile kaldı. Kızı Ela'yı kucağına aldıktan sonra önce lenf ardından da 4. evre kolon kanserine yakalandı. 2019'dan beri son evre kanserle mücadele eden Ayşenur Parlak, 13 Kasım'da hayata gözlerini kapadı. Eşi Savaş Parlak'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı: İnşallah bir an önce kavuşuruz…