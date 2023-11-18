Ayşenur Parlak'ın eşi Savaş Parlak'ın paylaşımı yürekleri dağladı: "Çok güzel yetiştirmiş kızımızı" | Video

Uzun süredir kanserle savaşan sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamamıştı. Eşi Savaş Parlak'ın son olarak yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı.