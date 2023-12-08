Ayvacık açıklarında denizde hortum oluştu | Video
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında denizde hortum oluştu. Denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
Denizde oluşan dev hortum Babakale Limanında, Gökhan Kuklat tarafından görüntülendi.
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