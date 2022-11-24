Ayvalık’ta para nakil aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, nakit para yüklü bir banka nakil aracıyla, özel otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.