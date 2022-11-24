Ayvalık’ta para nakil aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, nakit para yüklü bir banka nakil aracıyla, özel otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; saat 13.00 sıralarında yoğun yağış sırasında meydana geldiği öne sürülen kazada; resmi bir bankanın para nakil aracıyla ismi öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı özel otomobil çarpıştı. Kazada özel otomobil sürücüsü yaralanırken, her iki araçta da ciddi maddi hasar oluştu. Yaralanan sürücü olay yerine gelen acil yardım ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıKazayla ilgili soruşturma sürüyor.