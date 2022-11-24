Video Yaşam Ayvalık’ta para nakil aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video
Ayvalık’ta para nakil aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video

Ayvalık’ta para nakil aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video

24.11.2022 | 09:41

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OTOMATİK OYNAT

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, nakit para yüklü bir banka nakil aracıyla, özel otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre; saat 13.00 sıralarında yoğun yağış sırasında meydana geldiği öne sürülen kazada; resmi bir bankanın para nakil aracıyla ismi öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı özel otomobil çarpıştı. Kazada özel otomobil sürücüsü yaralanırken, her iki araçta da ciddi maddi hasar oluştu. Yaralanan sürücü olay yerine gelen acil yardım ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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