Ayvalık'ta tutuşan otlarla başlayan yangın seramik deposuna sıçradı 26.08.2024 | 16:41 Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolu üzerinde bulunan bir seramik fabrikasına ait depoda çıkan yangın hareketli anların yaşanmasına neden oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yol kenarındaki otların muhtemelen bir otomobilden atılan yanmakta olan sigara izmariti nedeniyle tutuşması sonucunda başladığı değerlendirilen yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.



Yolun hemen yanı başındaki ünlü bir seramik fabrikasının deposuna sıçrayan yangın, depoda ciddi maddi hasar oluşturdu.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin çok sayıda arasöz ve ekiple zamanında yaptıkları müdahale ile kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.