Video Yaşam Ayvalık’ta U dönüşü yapmak isteyen kamyonetle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video
Ayvalık’ta U dönüşü yapmak isteyen kamyonetle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video

Ayvalık’ta U dönüşü yapmak isteyen kamyonetle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video

12.03.2024 | 16:51

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre; İzmir ile Çanakkale'yi birbirine bağlayan E-87 karayolunun tuzla mevkiinde bir Y.İ. idaresindeki 10 YN 310 kamyonet U dönüşü yapmak istedi.

Ancak aynı istikametten gelen B.K. idaresindeki 16 AL 268 plakalı bir otomobil hızla önüne çıkan kamyonete arkadan çarptı.

Kazada çeşitli yerlerinden yaralanan otomobil sürücüsü B.K., kamyonet sürücüsü Y.İ ve ismi belirlenemeyen bir kişi Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar tedavisi sürüyor. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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