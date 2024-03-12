Ayvalık’ta U dönüşü yapmak isteyen kamyonetle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ancak aynı istikametten gelen B.K. idaresindeki 16 AL 268 plakalı bir otomobil hızla önüne çıkan kamyonete arkadan çarptı.
Kazada çeşitli yerlerinden yaralanan otomobil sürücüsü B.K., kamyonet sürücüsü Y.İ ve ismi belirlenemeyen bir kişi Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar tedavisi sürüyor. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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