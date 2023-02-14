Azerbaycanlı ekip 51 kişiyi sağ çıkarmayı başardı, 655 kişinin cansız bedenine ulaştı | Video 14.02.2023 | 10:29 Azerbaycan’dan gelen arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş’ta ara vermeden devam ettiği çalışmalarında 51 kişiyi sağ olarak çıkarmayı başarırken, 655 kişinin cansız bedenine ulaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardıma gelen Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta 655 kişinin cansız bedenini enkazdan çıkardı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin merkez üssü Kahramanmaraş olan, toplam 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından geldikleri enkaz alanındaki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altında kalan 51 kişiyi sağ olarak çıkarmayı başardı. Ekip, 655 kişinin ise cansız bedenine ulaştı.

Bakanlık'tan Azerbaycan ekiplerinin depremzedelerin enkazdan kurtarılması için çalışmalarının aralıksız olarak sürdürdüğü aktarıldı. Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, Azerbaycan'ın depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurduğu 2 sahra hastanesinde şuana kadar 215 kişinin tedavi edildiği belirtildi.

760 AZERBAYCANLI GÖREV YAPIYOR

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında sağlık personeli de dahil olmak üzere Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı 760 Azerbaycanlı personel görev alıyor.