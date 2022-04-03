Azılı hırsız yakayı bu sefer ele verdi | Video

Denizli’de girdiği evden yaklaşık 27 bin 500 TL değerinde bin 700 Euro ve 9 bin TL para çalan, 9 ayrı suçtan hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız İzmir’de saklandığı adreste yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çivril ilçesinde bir ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen Nurtem D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İlçedeki girdiği bir evden yaklaşık 27 bin 500 TL değerinde bin 700 Euro ve 9 bin TL para çalan hırsızın İzmir'in Konak ilçesindeki evinde saklandığını tespit eden ekipler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Nurtem D.'nin saklandığı ikamete operasyon düzenledi. Operasyonla Nurtem D. battaniyenin arasında saklanmış vaziyette yakalandı.

Azılı hırsız Nurtem D.'nin İstanbul, İzmir ve Eskişehir illerinde de işlediği 9 ayrı hırsızlık suçundan 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Nurtem D. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Elini kolunu sallayarak yaptığı son hırsızlık ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.