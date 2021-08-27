Azılı hırsızlar son işlerinde sokakta yakalandı
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İstanbul Maltepe, Bahçelievler ve Büyükçekemce ilçelerinde 1 hafta içinde peş peşe gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçen Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 3 hırsızı son işlerinde kaçarken sokak ortasında gözaltına aldı. Polisin hırsızları yakalama anı kameralara yansıdı. Toplamda 133 ayrı suç kayıtları bulunan hırsızlar Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.