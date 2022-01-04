Video Yaşam Azılı motosiklet hırsızı önce kameraya ardından polislere yakalandı | Video
Azılı motosiklet hırsızı önce kameraya ardından polislere yakalandı | Video

Azılı motosiklet hırsızı önce kameraya ardından polislere yakalandı | Video

04.01.2022 | 09:43

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Osmaniye’de park halindeki motosikletleri çalan hırsızlık şüphelisi şahıs 100’ün üzerinde güvenlik kamerası incelenerek yakalandı. Sahsın 21 motosiklet çaldığı ortaya çıkarken, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde çalınan motosikletlerle ilgili çalışma başlattı. Motosikletlerin çalındığı adreslerde bulunan güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, 100'ün üzerinde güvenlik kamerasında detaylı inceleme yaptı. Ekipler kamera kayıtlarından düz kontak yöntemiyle çalınan 21 motosikleti M.A. isimli şahsın çaldığını tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından M.A.'nın saklandığı adresi belirleyen ekipler ikamet önünde pusuya yatarak şahsı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olaylarında şahsın rahat tavırları pes dedirtirken, güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerin birisinde çaldığı motosikleti merdivenlerden aşağıya indirmesi dikkatlerden kaçmadı.

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