Azra Gülendam'ı 13 parçaya bölerek öldürmüştü! Cani Murat Ayhan cezaevinde intihar etti | Video
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Azra Gülendem Haytaoğlu'nu canice öldüren Murat Ayhan hakkında flaş bir gelişme yaşandı... 'Nitelikli kasten insan öldürmeden' ağırlaştırılmış müebbet' ve 'Nitelikli cinsel saldırıdan' 16 yıl hapis cezası alan Mustafa Murat Ayhan cezasını çektiği Diyarbakır yüksek güvenlikli cezaevinde intihar etti.