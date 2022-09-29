Video Yaşam Azra Gülendam'ı 13 parçaya bölerek öldürmüştü! Cani Murat Ayhan cezaevinde intihar etti | Video
Azra Gülendam'ı 13 parçaya bölerek öldürmüştü! Cani Murat Ayhan cezaevinde intihar etti | Video

Azra Gülendam'ı 13 parçaya bölerek öldürmüştü! Cani Murat Ayhan cezaevinde intihar etti | Video

29.09.2022 | 09:51

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Azra Gülendem Haytaoğlu'nu canice öldüren Murat Ayhan hakkında flaş bir gelişme yaşandı... 'Nitelikli kasten insan öldürmeden' ağırlaştırılmış müebbet' ve 'Nitelikli cinsel saldırıdan' 16 yıl hapis cezası alan Mustafa Murat Ayhan cezasını çektiği Diyarbakır yüksek güvenlikli cezaevinde intihar etti.

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