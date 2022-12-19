Video Yaşam Baba, bıçakladığı oğlunun başında ölmesini beklemiş, iki eşi ve eniştesiyle birlikte cesedi kanala atmış | Video
Baba, bıçakladığı oğlunun başında ölmesini beklemiş, iki eşi ve eniştesiyle birlikte cesedi kanala atmış | Video

Baba, bıçakladığı oğlunun başında ölmesini beklemiş, iki eşi ve eniştesiyle birlikte cesedi kanala atmış | Video

19.12.2022 | 10:18

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Adana’da oğlunu öldürmekten tutukla bulunan baba ile ilgili hazırlanan iddianamede, oğlunu bıçakladıktan sonra başında ölmesini beklediği daha sonra iki eşi ve eniştesiyle birlikte önce cesedi gömmeye çalıştıkları zemin sert olunca vazgeçip torbaya koyarak sulama kanalına attıkları ortaya çıktı.

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11 Kasım 2021 tarihinde Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ali Ertan'ın (24), çuval içinde cesedi bulundu. Ertan'ın, boğazı kesilerek öldürülüp, ayaklarına taş bağlanarak suya atıldığı belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, oğulları için kayıp başvurusunda bulunmayan aileden şüphelendi. Soruşturmayı bu yöne kaydıran cinayet büro dedektifleri, kendisine ait dershanede matematik öğretmeni olan baba Mehmet Ertan (43), annesi Adle Ertan'ı (45) emniyete götürüp, çapraz sorguya aldı. Baba Ertan, sorgusunda oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdüğünü, eşi Adle ile aynı evde nikahsız yaşadığı Rukiye Sarı (26) ve kız kardeşinin eşi Metin Öztürk (40) ile cesedi sulama kanalına attıklarını itiraf etti. Bunun üzerine gözaltına alınan Sarı ile Öztürk de emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de, çıkarıldıkları mahkemece önce tutuklandı. 4'üncü SulhCeza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkan şüphelilerden Adle Ertan, Rukiye Sarı ile Metin Öztürk 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuksuz yargılanmak üzere daha sonra tahliye edildi. "Altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan yargılanan Mehmet Ertan'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

CİNAYETİN DETAYLARI İSE HAZIRLANAN İDDİANAMEDE ORTAYA ÇIKTI
Baba Ertan'ın, cinayet günü uyuşturucu kullandığı ve çalışmadığı için tartıştığı oğlu Ali Ertan'ı tanıdığı bir kebapçıya götürdüğü ve paketçi olarak işe soktuğu belirtildi. Birkaç saat sonra kontrol etmek için yeniden kebapçıya giden babanın, oğlunu çalışmak istemediğini söylemesi üzerine tartışarak dershanesine götürdüğü kaydedildi. Babanın burada tartışmaya devam ettiği oğlunu sustalı bıçak ile boynundan ağır yaraladığı, kanlar içinde yere yığılmasının ardından da ölmesini beklediği ileri sürüldü. Polis ve sağlık ekiplerine haber vermeyen Ertan'ın, deterjanla yerdeki kanları temizledikten sonra eniştesi Metin Öztürk'ün yanına gittiği öğrenildi. Baba Ertan ile Metin Öztürk'ün, cesedi bavula koyup, dershaneden çıkarabileceklerine karar verdikleri anlatılan iddianamede, Kıbrıs Caddesi'ndeki bir iş yerinden valiz satın aldıkları, cesedi gömmeye karar verip, Hadırlı Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesinde mezar kazmaya çalıştıkları ancak toprağın sert olması nedeniyle bir süre sonra bundan da vazgeçtikleri belirtildi. Yeniden dershaneye dönen şüphelilerin, Ali Ertan'ın cesedini valize sığdırmaya çalıştıkları, ayaklarının dışarıda kalması üzerine bundan da vazgeçip, bir iş yerinden 3 adet büyük çuval satın aldıkları kaydedildi. Şüphelilerin, cesedi çuvala koyduktan sonra Asri Mezarlık'tan ağırlık yapması için topladıkları taşları da yanına yerleştirip, dershaneden ayrıldıkları belirtildi.

İddianamede, evine dönen Mehmet Ertan'ın, olayı eşi Adle Ertan'a anlattığı, kanlı kıyafetlerini de Rukiye Sarı'ya yıkatıp, cinayette kullandığı bıçağı da saklattığı ifade edildi. Sabaha karşı uyanan Mehmet ile Adle Ertan'ın, dershanedeki cesedi otomobile yükledikten sonra söz konusu sulama kanalına bıraktıktan sonra yeniden eve döndükleri belirtildi. Sarı'nın ise otomobildeki kanlı kilim ile Ali Ertan'ın eşyalarını, evin bahçesinde yaktığı da iddianamede yer aldı.

Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Ertan ile tutuksuz yargılanan diğer 3 sanığın, 15 Mart 2023'te hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

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