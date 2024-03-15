Video Yaşam Baba Bülent Cihantimur ifade vermek üzere adliyede | Video
Baba Bülent Cihantimur ifade vermek üzere adliyede | Video

Baba Bülent Cihantimur ifade vermek üzere adliyede | Video

15.03.2024 | 12:30

Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un sürücü koltuğundayken yaptığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci’nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, baba Bülent Cihantimur 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi.

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Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un karıştığı trafik kazasında 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ve anne Eylem Tok ve oğul Timur Cihantimur'un ABD'ye kaçmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde baba Bülent Cihantimur, 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye geldi.
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