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Baba ile oğlunu 30 bin lira için öldürmüş! | Video

Baba ile oğlunu 30 bin lira için öldürmüş! | Video

24.01.2025 | 10:53

Burdur'un Gölhisar ilçesinde alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin'i (30) pompalı tüfekle öldüren Metin Kızıllı (43) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Kızıllı iddianamedeki ifadesinde, sattığı otomobilden kalan 30 bin lira alacağının gününde ödenmemesinden dolayı cinayetleri işlediğini anlattı.

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Olay, 3 Eylül 2024'te saat 19.00 sıralarında Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Kızıllı, alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu damlama su boruları ticareti yapan Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'e pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. Ramazan Tin olay yerinde, Muharrem Tin hastanede hayatını kaybetti. Otomobili ile kaçan Metin Kızıllı, Tefenni ilçesinde polis tarafından yakalandı.

POMPALI TÜFEKLE SALDIRI KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Metin Kızıllı'nın elinde tüfekle baba- oğula doğru koştuğu, önce Ramazan Tin'e, sonra oğlu Muharrem Tin'e ateş ettiği, ardından otomobiline binip uzaklaştığı anlar yer aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Metin Kızıllı hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Kızıllı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı.

CİNAYET SONRASI EŞİNE MESAJ ATTI

İddianamedeki ifadesinde Kızıllı, 215 bin liraya sattığı otomobilden kalan 30 bin lira alacağının zamanında ödenmemesi nedeniyle yaşadığı maddi sıkıntıdan cinayeti gerçekleştirdiğini anlattı. Metin Kızıllı'nın Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'i öldürdükten sonra eşine 'Canım ailem, canım karıcım, annecim, babacım, canım çocuklarım, hepinizden çok çok özür diliyorum. Böyle olmasını istemezdim. Hakkınızı helal edin. Beni affetmeyeceğinizi biliyorum. Son çarem buydu. Beni sıkıntıya soktular, dolandırdılar. Beni dolandırdıkları için durumum kötüleşti. Son çarem buydu. Bunu bana yapanları öldürdüm. Sizden çok özür diliyorum. Belki biraz sonra kendimi öldüreceğim. Lütfen beni affedin' şeklinde sesli mesaj attı.

OLAYIN NEDENİ OTOMOBİL ALIŞVERİŞİ

Kızıllı, ifadesinde ise şunları yer aldı Olaydan yaklaşık 6 ay önce eşimin üzerine kayıtlı otomobili satmak için Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin ile 215 bin liraya anlaştık. 160 bin lira ödediler. Kalan 45 bin lirayı istediğimde bahaneyle ödemeyi geciktirdiler. Zor durumda olduğumu söyleyip, çocuklarımın kuru ekmek yediği fotoğrafı attım. Bunun üzerine 5 bin lira gönderdiler. 10 gün sonra başka ödeme yapılmayınca 'Benim tanıdığım bazı kişiler var. Bunlar sokak çocuklarına sigara aldırarak aracına molotof atar, dükkanını yaktırırlar' şeklinde mesaj attım. Bunun üzerine 5 bin lira daha gönderdiler. Olaydan 15 gün önce Ramazan'a 'Abi her şeyden vazgeçtim, zaten kendimi öldüreceğim, neden yalnız gideyim' şeklinde mesaj attım. Bunun üzerine 5 bin lira daha gönderdi ve kalanını ağustos ayında ödeyeceğini söyledi. Ramazan Tin, '30 bin lirayı ağustos ayının sonuna kadar ödemezsem dükkanda vereyim paranı' dedi. Ama 2 Eylül'e kadar ödemedi. 3 Eylül'de çocuklarımın okul üniforması parasını ayarlayamadığım eşimle sözlü tartışma yaşadım. Eşime 'Bugün parayı ayarlamaya çalışacağım' dedim. Babamdan borç para istedim, 'Param yok' dedi.

'O KORKUYU YAŞAMASINI İSTEDİM'

Yaşadığı maddi sıkıntı sonrası alacağını istemek için Ramazan Tin'in iş yerine gittiğini belirten Kızıllı, ifadesinde, cinayet anını şöyle anlattı İş yerinin yakınında aracımı park edip, tenhalaşmasını bekledim. İş yeri tenhalaştığında arabadan tüfeği alarak indim. Tüfeği alma sebebim Ramazan ve oğlunu öldürmek değildi. Havaya ateş edip, onları korkutabileceğimi düşündüm. İş yerine doğru yürüdüğüm sırada Ramazan ve oğluyla karşı karşıya geldim. Ramazan sağına dönerek elini beline doğru götürdü. Bunu görünce bana zarar verebileceğini düşündüm. Ramazan'ın kafasını hedef alarak ateş ettim. Amacım, öldürmek değildi. Kafasının yanından mermilerin geçip, o korkuyu yaşamasını istedim ancak mermi Ramazan'ın kafasına isabet etti. O an şoktaydım. Aracın diğer tarafına yönelip, Muharrem'e ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Daha sonra arabama binip, Korkuteli'ne doğru yola çıktım. Ailem ile helalleşip polise teslim olacaktım. Duruşma, ileriki günlerde Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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