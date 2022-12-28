Baba oğul taksiciye dehşeti yaşattı! Tekme tokat böyle dövdüler | Video

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Çağlayan’da baba ve oğlu kendilerine sataştığını iddia ettikleri taksiciyi cadde ortasında tekme tokat dövdü. Dayak anları kameralara yansırken, taksicinin gasp edildiğini iddia etmesi üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri baba ve oğlunu gözaltına aldı. Gasp olayının gerçek olmadığı ortaya çıkınca baba ve oğlu savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
TAKSİCİNİN GASP OYUNUNU POLİS BOZDU
Olayın ardından taksici Ali Ç., polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine ifade veren Ali Ç., iki şahsın aracından indiğinde kendisine saldırdığını ve 5 bin lirasını gasp ettiğini söyledi. Bunun üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis, Ali Ç.'nin iki şahıs tarafından cadde ortasında darp edildiğini ancak gasp olayını olmadığını tespit etti.
TAKSİYİ DÖVEN BABA VE OĞLU SERBEST
Bunun üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisileri, baba Ertan Ü. ile oğlu Emir Ü.'yü yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen baba ve oğluna ifadelerinin alınması sonrasında "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
"TAKSİCİ KARAKOLA GİDİP GASP EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞ"
Olayla ilgili konuşan Osman Açal, "Olay burada gelişmiş. Aralarında ne geçtiğini bilmiyoruz ama iki tane genç arkadaş bir taksiciye saldırmış. Tabi 2 kişi taksiciyi dövüyorlar. Taksici karakola gidip gasp edildiğini söylemiş. Ama polisler kameraları incelediklerinde gasp olayının yaşanmadığını tespit etmişler. Şüpheli arkadaşları serbest bırakmışlar. Bir de bıçak konusu var, taksici onlar bana bıçak çekti daha sonra ben çektim diyor. Sonrasında işte kavga gürültü oluyor polis geliyor. Kavgaya karışanları tanımıyoruz. Bıçaklı bir yaralanma da yok sadece kavga etmişler. Anlık, spontane gelişen bir durum yani" dedi.