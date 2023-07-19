Video Yaşam Babaanne ile torununa otomobiliyle çarpan sürücü böyle kaçtı | Video
Babaanne ile torununa otomobiliyle çarpan sürücü böyle kaçtı | Video

Babaanne ile torununa otomobiliyle çarpan sürücü böyle kaçtı | Video

19.07.2023 | 14:56

Afyonkarahisar’da babaanne ve torununun otomobil tarafından ezildiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olaydan sonra durmayarak kaçan sürücü her yerde aranırken, yaralanan babaanne ve torunu ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, kent merkezi Sahipata mahallesi Abdülkadir Kocatürk caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen ve süratle geldiği belirtilen gri renkli bir otomobil, mahalledeki bir düğünden dönen babaanne H. Akgün (63) ve torunu B.A., (14)'e çarptı. Olay sonrası yaralılar bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazadan sonra hızla olay yerinden uzaklaşan sürücünün yakalanması için polis tarafından başlatılan arama çalışması devam ediyor.

"ARAÇ BİLEREK VE İSTEYEREK VURUYOR"
Olay ilgili konuşan H. Akgün'ün oğlu A. Akgün, güvenlik kamerasını izlediklerinde büyük bir şok yaşadıklarını ifade ederek, "Yaya olarak ilerleyen annemle yeğenime bir araç vurup kaçtı. Kamera görüntülerinde olduğu gibi araç bilerek ve isteyerek vuruyor. Yani düz giderken yönünü değiştirip vuruyor hiç fren dahi yok. Ondan sonrasında biz olay anında evdeydik evimizde hemen olayın gerçekleştiği yerin 3 dakika ilerisinde geldiğimizde sürücünün kaçtığını durmadığını gördük. Konuyla ilgili emniyet ekiplerine şikayette bulunduk. Yeğenimin durumu kötü sol kolunda ve omuzunda çatlaklar var sağ bacağında çatlaklar var. Darbeye bağlı olaraktan annemin sağ kolunda çatlaklar var. Üzgünüz olayla ilgili sürecin takipçisiyiz" dedi.

"GÖREN DUYAN ARABAYI TANIYAN VAR MI?"
Suçlunun yakalanması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Akgün şunları söyledi:
"Biz emniyete suç duyurusunda bulunduk. Onların haricinde de kendi oturduğumuz mahallede olduğu için eşimizden dostumuzdan yardım istediğimiz noktalar oluyor. Gören duyan ya da arabayı tanıyan, sürücüsünü tanıyan var mı diye rica ettiğimiz kişiler var. Yeğenim 14, annem de 63 yaşında annem şu an iyi taburcu oldu olay günü sabah 07'de Afyonkarahisar Devlet Hastanesinden. Yeğenim bugünde dahil olmak üzere her gün kontrollerinde gidiyor. Şu anda kollarında ve bacaklarında alçı olduğu için alçı sürecinde ayriyeten terapi sürecinde daha sonrasında ise fizik tedavi süreciyle devam edecek."
Öte yandan, olaydan sonra kaçan sürücünün yakalaması için polis tarafından başlatılan arama çalışması devam ediyor.

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