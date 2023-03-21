Video Yaşam Babacan'dan Togg hazımsızlığı: İki yüzlü siyasetini gözler önüne seren video!
Babacan'dan Togg hazımsızlığı: İki yüzlü siyasetini gözler önüne seren video!

Babacan'dan Togg hazımsızlığı: İki yüzlü siyasetini gözler önüne seren video!

21.03.2023 | 01:49

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dünyada hayranlık uyandıran Türkiye'nin gurur projesi yerli otomobil Togg'dan rahatsızlığını, "Yerli markaya yerli otomobil denmesine ben taraftar değilim. Çünkü doğruyu ifade etmiyor." sözleriyle gösterdi. Ali Babacan'ın bugünkü açıklamalarının tam tersi şeklinde yaptığı konuşması ise gerçekleri bilinçli olarak görmezden gelen iki yüzlü siyasetini tekrar gözler önüne serdi. Babacan'ın yerli otomobil üretimi konusunda daha önce yaptığı açıklamada, "Yerli bir marka çabasıdır. Çok önemlidir. Uçakta, otomobilde olsun Türkiye'nin kendi yerli markasını gerçekleştirmesi önemlidir. Artık dünya üretim ağında yüzde 100 şu ülkenin malı diye bir şey yok. Hangi ürünü ele alırsanız alın o ürünün gerisine bakın ürün ağacında en az 8-10 tane ülke görürsünüz. Tasarımı da en az 3 ülkeden geliyordur. Teknolojide küreselleşmiş bir dünyadan bahsediyoruz. Önemli olan bunun yöneticisi olabilmek" sözlerini kullandığı görülüyor.

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