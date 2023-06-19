Video Yaşam Babalar Günü'nde kızını sınava götürürken yaptığı kazada ölmüştü, defnedildi | Video
Babalar Günü'nde kızını sınava götürürken yaptığı kazada ölmüştü, defnedildi | Video

Babalar Günü'nde kızını sınava götürürken yaptığı kazada ölmüştü, defnedildi | Video

19.06.2023 | 14:57

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Babalar Günü’nde kızını sınava yetiştirmek için hız yapan ve kazada hayatını kaybeden Zafer Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı.

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Akyazı ilçesi Yeniorman mevkiinde dün meydana gelen kazada, kızını üniversite sınavına yetiştirmek için hız yapan Zafer Kılıç idaresindeki 54 HH 144 plakalı cip, yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak duvara adeta ok gibi saplandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zafer Kılıç'ın hayatını kaybettiğini, cipte bulunan kızı Eslem Nur K.'nin ise yaralandığını belirledi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kız hastaneye sevk edilirken, baba Kılıç'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Babalar Günü'nde yaşanan acı verici kazada hayatını kaybeden ve bir hafta önce yeniden baba olan Kılıç'ın cansız bedeni hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi. Kılıç için Akyazı Hastane Mahallesi Yeşildirek Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Boztepe Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

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