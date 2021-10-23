Babası yemek yemediği için öldürmüştü! Kan donduran detayı annesi anlattı | Video

Gaziantep’te babası Mehmet Yılmaz (30) yemek yemediği için yumruk atarak ölümüne neden olduğu 1,5 yaşındaki Elif Hazal Yılmaz'ın annesi Duygu Yılmaz, "Ağlayınca sus demiş susmayınca, almış çocuğumu dövmüş ve yere atmış çocuğumu yere atmasıyla kafası hasar görünce çocuğum acıdan bayılmış, o şekilde yatağa koymuş, ölmesini beklemiş" dedi.