Babasına küfreden şahsı 5 yerinden bıçakladı! O anlar kamerada | Video
Beyoğlu’da otoparkta beslediği köpeğine bakmaya gelen bir şahıs, babasına küfreden adamı 5 yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı. Dehşet anları kameralara yansırken, motosikletle kaçan saldırgan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.
BABASINA KÜFREDİNCE 5 YERİNDEN BIÇAKLADI
Bu duruma sinirlenen Oktay Ö. bıçak çıkararak Mehmet Övün Ş.'ye saldırdı. Yaşanan boğuşmada 5 yerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Mehmet Övün Ş. yaralandı. Şüpheli Oktay Ö. ise hızla olay yerinden kaçtı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı. Yaralı için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mehmet Övün Ş. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Adamın yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Saldırı anları ise çevredeki bir işyerin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Oktay Ö'nün tartıştığı Mehmet Ş.'ye bıçakla saldırması ve art arda bıçaklaması görülüyor. Aldığı bıçak darbeleriyle Mehmet Övün Ş. yere yığılıyor. Şüpheli ise hızla olay yerinden kaçıyor. O anda yoldan geçmekte olan kişi ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.
BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ SALDIRGANI YAKALADI
Öte yandan olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin kaçtığı motosikletin Ruşen K.'ya ait olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda o sabah motosikleti kullanan kişini ise Oktay Ö. olduğu belirlendi. Şahıs adresinde olayda kullandığı bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Oktay Ö. sevk edildiği adliyede "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:03
Babasına küfreden şahsı 5 yerinden bıçakladı! O anlar kamerada | Video 16.04.2023 | 10:13
00:31
Nevresim yüklü tır alevlere teslim oldu, dorse hurdaya döndü | Video 16.04.2023 | 09:57
02:29
Nisan ayında Süphan Dağı beyaza büründü | Video 16.04.2023 | 09:40
00:27
Bingöl'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 8 tutuklama | Video 16.04.2023 | 09:39
01:51
Depremde hasar alan Abdülhamid Han Camii tadilata alındı | Video 16.04.2023 | 09:37
01:27
01:20
02:44
İstanbul Caddebostan sahilinde müsilajı andıran görüntüler 15.04.2023 | 15:28
00:13
03:52
Tarihi yolculuğu Berat Albayrak başlatmıştı! Karadeniz gazında son 5 gün 15.04.2023 | 12:16
01:01
İnşaat işçisinin çatıdaki tehlikeli anları kamerada 15.04.2023 | 11:34
00:33
Arnavutköy’de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada 15.04.2023 | 11:34
05:59
3 gün boyunca enkaz altında kaldı, kızının susuzluğunu tükürüğüyle giderdi 15.04.2023 | 11:34
00:55
Otomobil çalan oto yıkamacı kamerada 15.04.2023 | 11:28
00:21
Marmaris’te motosikletin çarptığı yaya öldü 15.04.2023 | 11:10
00:16
Hırsızları yakalayıp çaldıkları aracı sahibine teslim ettiler 15.04.2023 | 11:06
00:46
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına suçüstü baskın anı kamerada 15.04.2023 | 10:36
02:30
02:15
Kadıköy’de kafede korkutan yangın 15.04.2023 | 09:24
01:54
Bursa'da iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü 15.04.2023 | 08:41