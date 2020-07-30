Babasında kaçan kız çocuğuna otomobil çarptı | Video

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı babasından kaçarken yola çıkan 15 yaşındaki M.H. isimli kız çocuğuna otomobil çarptı. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Ulus Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evlerinde ailevi bir konu nedeniyle tartıştığı babasından kaçmaya başlayan M.H., arkasına bakarak babasını kontrol ettiği sırada yola çıktı. O sırada yolda seyir halinde olan 54 ADN 697 plakalı otomobil M.H.'ye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu polis ve 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi kız çocuğunu hastaneye kaldırırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kız çocuğunun babasından kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.