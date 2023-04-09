Babasını hayattan koparan kazada yaralanmıştı... 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti! | Video
Afyonkarahisar’da otomobilin çarptığı motosiklette babasının öldüğü kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki oğlu da tedavi gördüğü hastanede hayata sadece 3 gün tutunabildi.
Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarpıp üzerindeki baba ve oğlunu metrelerce yükseğe fırlattığı görülüyor.
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