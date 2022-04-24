Babasını mermerle öldürüp, yoldan geçenlere "Babama bir şey mi oldu’ diyen genç, tutuklandı | Video

Antalya’da kendisini küçük yaşta evlatlık veren babasıyla para mevzusu yüzünden tartışıp başına mermerle vurarak ölümüne sebep olan 23 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen Cuma akşamı saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi'ndeki faal olmayan bir kokoreççide yaşandı. İddiaya göre, işyeri sahibi Cemil G. ile birlikte kokoreççide kalan Mehmet Fuat Saral'ın (61) yanına, küçük yaşta evlatlık verdiği Mehmet Ali Yılmaz (23) para istemek için geldi. İkili arasında tartışma çıkarken, işyeri sahibi Cemil G., işyerinden dışarı çıktı. Bu sırada Yılmaz, iddiaya göre Saral'ın başına mermerle vurdu, ardından Cemil G.'nin cep telefonunu kırıp, olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrası çevredeki diğer esnaflar ise 112'yi arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kokoreççiye giren sağlık ekipleri, sırt üstü yatan Mehmet Fuat Saral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Fuat Saral'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

"BABAMA BİR ŞEY Mİ OLDU?"

Cemil G'nin ifadesi ile çevredekilerin sözlü beyanına başvuran polis, şüphelinin babasıyla kavga ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığını, yolda durduğu iki vatandaşa ise 'Baba mı bir şey mi oldu?' dediği öğrenildi. Çevrede arama yapan polis, Mehmet Ali Yılmaz'ı yalın ayak vaziyette sokakta yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli M. A. Y'nin ayakkabılarıysa, kokoreççi dükkanında bulundu.

TUTUKLANDI

Yapılan sağlık kontrolünde 1.03 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheli, verdiği ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmediği, babasının öldüğünden haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.