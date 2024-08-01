Video Yaşam Babasını öldüren genç kızdan ilginç paylaşım: “Şiddete eğilimliyim” | Video
Babasını öldüren genç kızdan ilginç paylaşım: “Şiddete eğilimliyim” | Video

Babasını öldüren genç kızdan ilginç paylaşım: “Şiddete eğilimliyim” | Video

01.08.2024 | 09:03

Isparta'da babasını göğsünden bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi kızın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Kick boks ve muay thai sporcusu olduğu öğrenilen genç kızın sosyal medyasında paylaştığı antrenman videosunda “Şiddete eğilimliyim” mesajı ortaya çıktı.

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Olay, 29 Temmuz günü Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Döndü Zeybek (20) ile babası Osman Zeybek (49) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Döndü Zeybek babasını bıçakla göğsünden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Osman Zeybek sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Döndü Zeybek ise sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Döndü Zeybek ifadesinde, babası ile annesinin yaklaşık 6 yıl önce boşandığını, olay günü 2 kız kardeşi ve annesiyle birlikte köyde bir düğüne katıldıklarını söyledi. Düğünde babasının da bulunduğunu söyleyerek, babasının kendisini tehdit eder gibi hareketler yaptığını, düğünden çıkarak eve gittiklerini anlattı. Döndü Zeybek, evden aldığı ekmek bıçağıyla dışarı çıktığını ve babası ile karşılaşarak bıçağı sapladığını söyledi.

LİSANSLI SPORCUDAN "ŞİDDETE EĞİLİMLİYİM" MESAJI
Lisanslı kick boks ve muay thai sporcusu olduğu öğrenilen Döndü Zeybek'in antrenman yaptığı esnası çektiği videolar ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarından videoları paylaşan genç kızın "Şiddete eğilimliyim" mesajı dikkat çekti.

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