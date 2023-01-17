Babasını ve kardeşini yaralı görünce silahı alıp ateş etmiş! Olay anı kamerada | Video

Ümraniye'de iki sürücü arasında sanayi sitesi önünde yol verme kavgası yaşandı. Kavga eden sürücülere sanayi sitesi esnafı müdahale etmek istedi. Sürücülerden biri olay yerinden ayrılırken diğer sürücü esnafla kavga etti. Silahla 6 esnafı yaralayan sürücü silahını düşürdü. Düşen silahı alan esnaf sürücüye ateş edip öldürdü. Olayda hayatını kaybeden kişinin yaraladığı 6 kişiden ikisinin şüpheli Kazım E.T.’ni babası ve kardeşi olduğu öğrenildi.

Ümraniye'de iki sürücü arasında sanayi sitesi önünde yol verme kavgası yaşandı. Kavga eden iki sürücüye sanayi sitesi esnafı müdahale etmek istedi. Sürücülerden biri olay yerinden ayrılırken diğer sürücü bu kez esnafla kavga etti. Ateş ederek 6 esnafı yaralayan sürücü silahını düşürdü. Düşen silahı alan bir esnaf sürücüye ateş edip öldürdü. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan esnaf Kazım E.T. Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden kişinin yaraladığı 6 kişiden ikisinin şüpheli Kazım E.T.'ni babası ve kardeşi olduğu öğrenildi.

Olay, Saray Mahallesi Sanayi Sitesi Yolu üzerinde bulunan sanayi sitesinde dün meydana geldi. İddiaya göre, silah alım satım ve tamiri üzerine bir iş yeri bulunan Emrah Güner ile ismi henüz öğrenilemeyen bir sürücü arasında yol verme kavgası yaşandı. Araya giren sanayi sitesi esnafı tarafları sakinleştirmeye çalışırken bir sürücü olay yerinden uzaklaştı. Sürücü Emrah Güner ise sanayi sitesi esnafıyla kavga etmeye başladı. Tabancasını çıkartan Güner, kavgaya müdahale eden sanayi sitesi esnafına ateş etti. Güner'in silahından çıkan kurşunların isabet etmesiyle 6 kişi yaralandı. Bu sırada Emrah Güner, elindeki tabancayı yere düşürdü.

6 KİŞİYİ VURDU SİLAHI DÜŞÜRÜNCE ÖLDÜRÜLDÜ

Vurulan 6 kişi arasında babası ve kardeşinin de olduğu öğrenilen bir esnaf, tabancayı yerden alıp Güner'in başına ateş etti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Emrah Güner'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Emrah Güner'in başına ateş ederek öldüren kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli polis merkezine götürüldü. Olay Yeri İnceleme Şube müdürlüğü ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaptı. Çalışmanın tamamlanması sonrasında Emrah Güner'in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ ESNAF ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli esnaf Kazım E.T.'yi gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan silahlı kavga anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Emrah Güner'in diğer sürücüyle tartıştığı ve araçtan indirmeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında esnafın araya girerek ayırmaya çalıştığı, devamında silah seslerini duyan esnafın araçların arkasına saklandığı görülüyor.

ARABADAN CEPHANE ÇIKTI

Çalışmaların devamında hayatını kaybeden sürücü Emrah Güler'in aracında 3 tabanca ve 100 tane fişek bulunduğu öğrenildi.