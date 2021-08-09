Babasını vurmak isterken araya giren şahsı öldürüp kaçtı | Video

Adana’da istediği parayı vermeyen babasını vurmak isterken araya giren bir kişiyi vurup öldüren gencin soğuk kanlı bir şekilde olay yerinden telefonla konuşarak kaçması saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Temmuz günü saat 09.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Nişanlısı M.C. ile tartışan G.C.Ç., barışmak amacıyla Mersin'e gitmek için babası Gökhan Ç.'den para istedi. Olumsuz yanıt alınca evdeki camları ve eşyaları kıran G.C.Ç., yanına aldığı tabancayla babasının işlettiği büfeye gitti. Burada babasından 75 TL alan G.C.Ç., 75 lira daha vermesini istedi. Gökhan Ç. olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. G.C.Ç., belinden çıkardığı tabancayı babasının ayaklarına doğrultup ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri yerden sekip bu sırada kendilerini sakinleştirmeye çalışan ve bölgede değnekçilik yapan Mustafa Doğan'ın başına isabet etti. Doğan, kanlar içinde yere yığıldı, G.C.Ç. ise silahı bırakıp kaçtı.

SÜREKLİ SİLAH VE BIÇAK ÇEKİYORDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Doğan, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Oğlunun kendisinden para istediğini, olumsuz cevap alınca da eve ve iş yerine zarar verdiğini kaydeden Gökhan Ç., "Sürekli silah ve bıçak çekiyordu, elinden alıyorduk. En son 150 TL para istedi, 75 TL verdim. Dükkana gelip 'Yok, 150 TL vereceksin' dedi, küfretmeye başladı. O sırada Mustafa araya girip, 'Tamam, parayı ben vereyim. Babanla kötü konuşma' dedi. Silahı çekip, bana 3 el ateş etti, adamı vurdu" diye konuştu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleyip, şüpheli G.C.Ç.'nin eve gittiğini, kıyafetlerini değiştirdikten sonra da mahalleden ayrıldığını tespit etti. G.C.Ç.'nin olayın ardından telefonla konuşarak soğukkanlı bir şekilde olay yerinden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçış güzergahında çalışma yapan polis, şüpheliyi akşam saatlerinde sokakta yürürken yakaladı.

Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Mustafa Doğan, 31 Temmuz'da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emniyete götürülen G.C.Ç.'nin ifadesinde, "Babamdan para istedim, vermeyince yanına gittim. Korkutmak için silahı ateşledim, araya giren kişi vuruldu. Kasıtlı olarak yapmadım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.C.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.