Babasının evini yakıp, elinde av tüfeğiyle itfaiyecilerin yangına müdahalesini engelledi | Video
Antalya'da babasına ait ikameti ateşe veren şahıs, elindeki av tüfeğiyle yangına müdahale için gelen itfaiye ve polis ekiplerini de engelledi. Yaklaşık yarım saat polise direnen şahsın gözaltına alınmasının ardından müdahale edilen yangın söndürüldü.
Yangında 2 katlı evin alt katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
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