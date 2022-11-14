Babasının ölümüne sebep olduğu genç toprağa verildi | Video

Kocaeli'de tartıştığı babası tarafından boğazı sıkılarak nefessiz bırakılan genç son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, akşam saatlerinde İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Yunus Şen (23) ve babası Ş.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Yunus Şen babasına saldırdı, karşılık veren baba Ş.Ş. oğlunun boğazını sıkmaya başladı. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba Ş.Ş., oğlunun bir süre sonra bilincini kaybettiğini görünce bıraktı. Şen, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba Ş.Ş.'nin ise polis merkezindeki işlemleri sürüyor.Yunus Şen'in cenazesi, Ayazma Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.