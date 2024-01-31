Video Yaşam Badem’i poşete koyup tekmeleyerek öldüren sanık tahliye edildi | Video
Badem’i poşete koyup tekmeleyerek öldüren sanık tahliye edildi | Video

Badem’i poşete koyup tekmeleyerek öldüren sanık tahliye edildi | Video

31.01.2024 | 14:29

Bayrampaşa’da ‘Badem’ adlı kediyi yakalayıp poşete koyduğu ve tekmeler atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bayrampaşa'da 22 Ekim 2023'de 'Badem' isimli sahipli kediyi yakalayarak poşete koyduğu, daha sonra sokağa fırlattığı kediye tekmeler atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 50.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yunus Can ve müşteki Ebru Dilaver hazır bulundu. Duruşmaya müşteki avukatı ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatı da katıldı.

''BİZE ARABA ÇARPTIĞINI SÖYLEDİ, GBT SORGULAMASI VE KABA ÜST ARAMASINI YAPTIK''
Duruşmada tanık olarak dinlenen bekçi T.U., olay günü sabaha karşı devriye görevi sırasında bir kepenk sesi gelmesi üzerine sesin geldiği sokağa doğru geçtiklerini söyleyerek, ''Gittiğimiz yerde cansız bir kedi bulunuyordu, çevresinde de sanığı gördük. Bize araba çarptığını söyledi, GBT sorgulaması ve kaba üst aramasını yaptık. Herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Kedi cansız bir halde, yaşam belirtisi göstermiyordu, ağzından da kan geliyordu. Sanık, 'kedi ölmüş, ben bunu çöpe atayım' dedi. Biz karışmamasını söyledik ve oradan uzaklaştırdık. Sanık, kedinin ölüsüne bir zarar vermesin diye bir karton parçasına koyup veterinerin önüne bıraktık. Birkaç gün sonra da haberlerde görünce şahsı tespit edip olay hakkında ifademizi verdik'' şeklinde konuştu.

''HERHANGİ BİR ŞİDDET UYGULAMIŞ OLSAYDIM BENİM ÜZERİMDE DE KAN LEKESİ OLURDU''
Duruşmada savunma yapan sanık Yunus Can, ''Ben herhangi bir şiddet uygulamış olsaydım benim üzerimde de kan lekesi olurdu. Önceki ifademde araba çarpmasın diye kediyi ittirdiğimi söylemiştim'' dedi.

''BUGÜN HAYVANA BUNLARI YAPAN YARIN İNSANA DA YAPAR''
Müşteki Ebru Dilaver beyanında, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, ''Bugün hayvana bunları yapan, yarın insana da yapar, ileride bizlere de zarar verebilir. Dosyada bilgilerim mevcut olduğu için tehdit altındayım, bu kişinin ceza almasını istiyorum'' diye konuştu.

''İNSAN KENDİ VASFINDA OLANI SÖYLER''
Duruşmada son sözü sorulan sanık, ''Olayı olduğu gibi aktardım, ortada bir şiddet, taş, sopa yok. Şiddeti gösteren bir delil yok. Kedi, sokak kedisidir. Tasması yok, boynunda cep telefonu yazardı. Kedi, sokaktan aldığım bir kedidir. Ayrıca, ben sokak kedilerini beslemekte ve tedavisini yaptırmaktayım. Hatta veterinerde buna ilişkin kayıtlar mevcuttur. Sabıkam temizdir, insan kendi vasfında olanı söyler. Kimseyi tehdit edecek bir halim yoktur. Beraatımı talep ederim'' ifadelerini kullandı.

2 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILARAK TAHLİYE EDİLDİ
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Yunus Can'ın 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanık Can'ın 'hırsızlık' suçundan kesin delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verdi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Ebru Dilaver'in polis merkezine gelerek sahipli olan 'Badem' isimli kedisinden uzun süredir haber alamadığını, kamera sistemlerini kontrol ettiğinde tanımadığı bir şahsın kedisini, poşetin içerisine atarak götürdüğünü söylediği anlatıldı.

Olay yeri ve çevresine ait kamera kayıtları incelemesine yer verilen iddianamede, şüpheli Yunus Can'ın kediyi yakalayarak poşete koyduğu, götürdükten sonra kediyi sokağa fırlattığı ancak bir süre sonra gelerek kediye tekme attığı ve kedinin yerde hareketsiz şekilde kaldığı kaydedildi.
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Can'ın müşteki Dilaver'e ait kediyi gece vakti aldığı, sahipli hayvana tekme attığı ve böylece zarar verdiği aktarıldı.
İddianamede şüpheli Yunus Can'ın 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' ve 'gece vakti hırsızlık' suçlarından toplamda 2 yıldan 8 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Badem’i poşete koyup tekmeleyerek öldüren sanık tahliye edildi | Video 01:39
Badem’i poşete koyup tekmeleyerek öldüren sanık tahliye edildi | Video 31.01.2024 | 14:29
İstanbul’da sahte ve kaçak ilaç operasyonu: 50 milyon lirayı bulan ürün ele geçirildi | Video 03:53
İstanbul’da sahte ve kaçak ilaç operasyonu: 50 milyon lirayı bulan ürün ele geçirildi | Video 31.01.2024 | 15:30
Müzikholdeki saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:45
Müzikholdeki saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 31.01.2024 | 14:55
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı | Video 00:16
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı | Video 31.01.2024 | 14:53
Müge Anlı’da aranan Hüseyin Çelik hakkında kan donduran iddia: Depodan ceset kokusu geldi! | Video 11:20
Müge Anlı’da aranan Hüseyin Çelik hakkında kan donduran iddia: "Depodan ceset kokusu geldi!" | Video 31.01.2024 | 14:51
Malatya’da 4 katlı binanın çatısı çöktü | Video 03:28
Malatya'da 4 katlı binanın çatısı çöktü | Video 31.01.2024 | 14:44
Beşiktaş’ta iş yerini su basan esnaf: “İSKİ’yi aradık ama geç geldiler | Video 02:03
Beşiktaş’ta iş yerini su basan esnaf: “İSKİ’yi aradık ama geç geldiler" | Video 31.01.2024 | 14:29
Sarıyer’deki müzikhol cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:10
Sarıyer’deki müzikhol cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 31.01.2024 | 14:29
Kömür ocağında çalışan operatörün üstüne kaya parçaları düştü | Video 00:29
Kömür ocağında çalışan operatörün üstüne kaya parçaları düştü | Video 31.01.2024 | 12:03
Minibüs, bariyere çarpıp devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02:07
Minibüs, bariyere çarpıp devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video 31.01.2024 | 13:13
PKK/YPG’nin sözde istihbaratçıları Balıkesir’de yakalandı | Video 01:03
PKK/YPG'nin sözde istihbaratçıları Balıkesir'de yakalandı | Video 31.01.2024 | 13:36
Karda mahsur kalan 5 kişilik aile 19 saat sonra kurtarıldı | Video 00:11
Karda mahsur kalan 5 kişilik aile 19 saat sonra kurtarıldı | Video 31.01.2024 | 13:36
Bitlis’te iki kadının üzerinde 10 kilo metanfetamin ele geçirildi | Video 01:28
Bitlis'te iki kadının üzerinde 10 kilo metanfetamin ele geçirildi | Video 31.01.2024 | 13:34
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı | Video 01:09
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı | Video 31.01.2024 | 13:19
Jaguar’lı çifte cinayet davasında 4 sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemi | Video 03:12
Jaguar’lı çifte cinayet davasında 4 sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemi | Video 31.01.2024 | 12:02
Kaldırımdaki çöp konteynerleri şarampole yuvarlanmasını önledi | Video 03:48
Kaldırımdaki çöp konteynerleri şarampole yuvarlanmasını önledi | Video 31.01.2024 | 12:02
Damat dehşetinin kan donduran görüntüleri ortaya çıktı | Video 09:42
Damat dehşetinin kan donduran görüntüleri ortaya çıktı | Video 31.01.2024 | 10:54
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: Kaza anı kamerada | Video 01:08
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: Kaza anı kamerada | Video 31.01.2024 | 11:14
137 polisle huzur operasyonu: 12 gözaltı | Video 00:52
137 polisle huzur operasyonu: 12 gözaltı | Video 31.01.2024 | 11:07
Otoban ve tesis hırsızları yakalandı: 93 adet suç kayıtları var | Video 00:49
Otoban ve tesis hırsızları yakalandı: 93 adet suç kayıtları var | Video 31.01.2024 | 11:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA