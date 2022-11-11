Bafra Ticaret Borsası'na silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video
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Samsun'da Bafra Ticaret Borsası'nın kurşunlanması ve daha sonra da başkan adayının silahla yaralanması olayına karışan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen E.D, "Üreticinin hakkını gasp edenlere karşı durduk diye, rant çetelerinin tekerine çomak soktuk diye bizi böyle kumpas içine soktular" suçlamasında bulundu.
İddiaya göre, şüpheli şahısların 01 Eylül'de yapılan Bafra Ticaret Borsası Başkanlığı seçimi öncesinde, Bafra Ticaret Borsası tarafından işletilen Bafra Mezbahasını ele geçirerek, mezbahada atık olarak nitelendirilen ürünlerden (sakatat) elde edilecek yüksek gelire sahip olmak amacıyla, 23 Ağustos akşamı saat 23.30 sıralarında Bafra Ticaret Borsası'nın pompalı tüfekle kurşunlanması, 29 Eylül saat 08.00 sıralarında Bafra Ticaret Borsası başkan adayının Bafra ilçesinde çocuk şahıs tarafından kasten öldürülmeye teşebbüs edilmesi, seçim yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olmamaya yönelik cebir veya tehdit kullanılması, kasten yaralama ve tehdit suçlarının liderliğini E.D.'nin yaptığı suç örgütü tarafından işlendiğinin tespit edilmesi üzerine Samsun'un Bafra ilçesi ve Trabzon'da yapılan eş zamanlı operasyonda, örgüt lider ve yöneticisinin aralarında bulunduğu 8 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında şüpheli şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 89 adet kartuş, 178 adet tabanca mermisi, 2 adet şarjör, 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda çek, senet ve banka dekontları ele geçirildi. Dün Bafra Adliyesine sevk edilen 18 yaşından küçük 2 çocuktan biri tutuklanarak cezaevine götürülerken, 1 çocuk ise serbest bırakıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan, aralarında suç örgütünün lideri olduğu ileri sürülen E.D.'nin de bulunduğu 5 kişi bu sabah saat 07.00 sıralarında Bafra Adliyesine sevk edildi.