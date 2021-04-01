Video Yaşam Bağ evinde horoz dövüşüne baskın: 27 şahıs yakalandı | Video

Bağ evinde horoz dövüşüne baskın: 27 şahıs yakalandı | Video

Bağ evinde horoz dövüşüne baskın: 27 şahıs yakalandı | Video
01.04.2021 | 17:30

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Elazığ'da bir bağ evinde horoz dövüşüne baskın yapan jandarma ekipleri 27 şahsı yakaladı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Palu İlçesine bağlı Umutkaya Köyü sınırlarında bir bağ evinde horoz dövüşleri düzenlendiğini öğrendi. Bunun üzerine belirlenen bağ evine baskın yapıldı. Baskında aralarında organizasyonu yapan şahıslar ile izleyicilerin de olduğu 27 şahıs yakalandı. Mekanda 5 Horoz ile 2 tavuk ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanlar ilçe tarım müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şahıslar hakkında yasal işlem yapılırken, Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten ceza kesileceği öğrenildi.

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