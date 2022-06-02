Bagaja bağlanan köpeğin nefes almak için mücadelesi | Video

Adana’da bir sürücü otomobilinin yarı açık bıraktığı bagajının içinde köpek taşıması görenleri hayrete düşürdü. Sıcaktan bunalan köpeğin zaman zaman nefes almak için bagajdan dili dışarıda kafasını çıkarması yürekleri sızlattı.

Adana'da bir otomobil sürücüsünün yarı açık bıraktığı bagajının içinde köpek taşıması görenleri hayrete düşürdü. Köpek, seyir halinde olan aracın şoförü tarafından aşağıya atlamaması için boğazından bağlandığı görüldü.

Çaresiz hayvanın kentte 38 dereceyi bulan kavurucu sıcaktan dolayı zaman zaman bagajdan dili dışarıda kafasını çıkararak nefes almaya çalışması yürekleri sızlattı. Kimliği belirsiz sürücü, köpeğe eziyet ettiğinin farkında bile olmadan otomobiller için hız limitinin 70 kilometre olduğu D-400 karayolunda Ceyhan istikametine doğru 100 kilometre hızla yoluna devam etti.