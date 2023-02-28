Bağcılar TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı | Video
BAĞCILAR'da, TEM Otoyolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Süheyla M.'ye otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Süheyla M. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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