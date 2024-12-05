Bağcılar TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video
Bağcılar TEM Otoyolu İSTOÇ mevkii Ankara istikameti Aksaray yol ayrımında 2 kamyonet ve 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bir kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ederken, trafikte yoğunluk oluştu.
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