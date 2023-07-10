Bağcılar'da 150 bin liralık hayalet ekran hırsızlığı kamerada | Video
BAĞCILAR'da park halindeki otomobilin camını kırıp bir buçuk dakikada 150 bin lira değerindeki hayalet ekranı çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızları fark eden çevredeki kişi otomobilin sahibine seslendi ancak başarılı olamadı.
HEM HIRSIZLARA BAĞIRDI HEM DE ARAÇ SAHİBİNE SESLENDİ
Sokak sakini olayı engellemek için önce hırsızlara daha sonra da hırsızlığın yapıldığı otomobilin sahibi Emre Bayrak'a seslendi ancak sesini duyuramadı. Korktuğu için hırsızların yanına gidemeyen sokak sakini olay yerinden ayrıldı. Kendilerini fark edenlere aldırış etmeyen hırsızlar 1 buçuk dakika içinde söktükleri 150 bin lira değerindeki hayalet ekranı geldikleri otomobile aktarıp olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.
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