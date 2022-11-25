Video Yaşam Bağcılar'da 2 adrese uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video
Bağcılar'da 2 adrese uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video

Bağcılar'da 2 adrese uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video

25.11.2022 | 13:09

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Bağcılar'da 2 ayrı adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 761 gram metamfetamin, 1 kilo 420 gram metamfetamin yapımında kullanılan ham madde, 480 gram mariuhana ele geçirilirken; 6 kişi de gözaltına alındı.

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Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'ndeki 2 ayrı ikamet adreste uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti.
Çalışmalar kapsamında 24 Kasım'da adresler ve çevresinde güvenlik önlemleri alınarak operasyon düzenlendi. Operasyonlarda F.S., M.B.H. isimli kadın şahıslar ile H.P., M.B., M.M., ve S.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 3 kilo 761 gram metamfetamin, 1 kilo 420 gram metamfetamin yapımında kullanılan ham madde, 480 gram mariuhana, 59 gram uyuşturucu hap, 1 gram kokain, 2 adet hassas terazi, mukavva kağıdına yapıştırılmış mariuhana yaprakları, uyuşturucu madde yapımı için kurulmuş düzenek, 9 adet cep telefonu, 15 bin 380 lira 300 dolar, 150 euro para ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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