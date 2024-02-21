Bağcılar'da 350 bin liralık laptop ve cep telefonu hırsızlığı kamerada | Video 21.02.2024 | 10:51 BAĞCILAR’da altı kez geledikleri laptop ve cep telefonu tamir dükkanına yedinci denemesinde giren hırsızlar 350 bin lira değerinde la top ve cep telefonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların birçok kez dükkana girmeye çalışması ve dükkandan laptop ve cep telefonları çaldıkları anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesindeki bulunan laptop ve cep telefonu satan dükkanda 18 Şubat Pazar günü sabaha karşı meydana geldi. Çalıntı bir araçla 6 kez dükkanın önüne gelen 4 hırsız, kepenkleri levyeyle kırmaya çalıştı. Caddeden araç ve insanların geçmesiyle işlerini yarım bırakan hırsızlar yedinci kez dükkanın önüne gelip kepenkleri kırmayı başardı. Sürünerek dükkana giren 2 şüpheli, aralarında müşterilerin cep telefonu ve laptoplarının da bulunduğu 350 bin lira değerindeki 27 laptop ve 3 cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

"350 BİN LİRALIK MADDİ ZARARIM VAR"

Hırsızların, altı kez dükkana girmeye çalışması ve dükkanın kepenklerini açmaya çalışmaları iş yerinin sokağa bakan kamerasına saniye saniye yansıdı. Yedinci denemede içeriye sürünerek giren 2 hırsızın laptopları çaldığı anlar da işyeri içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibi İskender Bekbasan, "Gece hırsızlar girmiş dükkanıma, 27-28 tane laptopu çalmışlar. Müşterilerin cihazları vardı, onları çalıyorlar. Alarm çalmasına rağmen içeri giriyorlar hiçbirşeyden korkmadan. Etraftan geçen insanlar var ama onlar müdahale edemiyorlar. Cihazların bulunmasını itakep ediyorum.Çünkü müşterilerimin cihazlarının içerisinde bilgileri olanlar var. Müşterilerin çalınan laptoplarında büyük sıkıntı yaşıyorum. Kendim bulmaya çalıştım ama herhangi bir sonuca ulaşamadım şu ana kadar. Müşterileri aradım, hepsine durumu izah ettim. Anlayışla karşılayan da oldu, zorluk çıkaran da oldu, haklılar. 350 bin liralık zararın yanından manevi olarak da büyük zararım var. Bir de dükkanı yeni açmıştım. Psikolojik olarak da bu olay bana çok ağır geldi. Bir süre devam edeceğim ama sonra bırakmayı düşünüyorum. 3 aydır gecemi gündüzüme kattım, buranın tadilatı için. Tam kafama göre dizayn ettim derken böyle bir şey başıma geldi" diye konuştu.